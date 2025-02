Zonawrestling.net - CM Punk: “Spero di affrontare John Cena durante la Rumble, gli voglio un bene dell’anima”

CMè apparso nello show di Pat McAfee in vista del PPV Royaldi stasera. L’ex campione del mondo ha parlato di questioni come la potenziale partecipazione di AJ Lee alla, il fatto che Triple H sia a capo della creatività e altro ancora. Quando gli è stato chiesto del tour di ritiro die dei suoi sentimenti verso il leader dellation, il Second City Saint ha affermato di volerglialla follia., che ha già espresso il suo interesse ad affrontarlo un’altra volta prima del suo ritiro, ha anche auspicato che i due si trovino faccia a faccia al PPV di questo fine settimana.Le sue parole“Gliun. Mi sento fortunato a poter assistere a qualsiasi avventura stia per intraprendere, penso che sia emozionante. Egoisticamente non vedo l’ora che arrivi sabato.