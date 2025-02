Sport.quotidiano.net - Cittadella-Spezia 0-2: Vignali dà il la al nuovo successo aquilotto

, 1 febbraio 2025 – Vittoria netta, con un primo tempo di forza e un secondo più di controllo, per locorsaro a. Soprattutto per rimanere in corsa per la promozione in Serie A. I gol portano la firma di, al terzo consecutivo e del difensore di casa Carissoni (che infila il proprio compagno). In attesa della gara di domani, intanto la Cremonese (che dovrà sfidare la Salernitana) va a -11. Parte dalla panchina ilarrivato Lapadula e c'è Colak in attacco al posto dello squalificato Pio Esposito. Per il resto fiducia di D'Angelo adopo la doppietta dello scorso match, con fiducia ripagata. La prima occasione è spezzina, all'8', con Wisniewski che si allunga in scivolata per correggere il cross di Salvatore Esposito con palla alta. Poi, dopo l'ammonizione a Bandinelli che salterà quiundi la prossima gara contro il Palermo, vicino al gol Hristov al 17' con un colpo di testa dopo il cross dalla trequarti battuto da Esposito.