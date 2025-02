Laspunta.it - Cisterna, in arrivo 11 passaggi pedonali rialzati

Proseguono gli interventi sulla rete stradale del centro cittadino diper tutelare la sicurezza dei pedoni. L’amministrazione comunale ha infatti predisposto la realizzazione di undici nuovi attraversamentidestinati a obbligare gli automobilisti a ridurre la velocità in alcuni tratti urbani. I lavori sono già stati affidati e la ditta incaricata effettuerà i sopralluoghi il 5 febbraio mentre l’apertura dei cantieri è in programma per il 25 febbraio.Gli attraversamenti in questione saranno realizzati in varie parti della città tra cui via Monti Lepini dopo l’ingresso nel quartiere San Valentino in prossimità della fermata dell’autobus per garantire la sicurezza degli studenti che utilizzano il mezzo pubblico e poi prima di via Machiavelli; viale Tirreno; via Torre Astura; via delle Regioni; via Spallanzani, via Ortolani in prossimità del Centro per disabili per agevolare l’accesso alla struttura e infine via delle Province.