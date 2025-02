Panorama.it - Cinque anni di Brexit oggi: come è cambiata la vita degli italiani (e degli inglesi)

La maggioranzaresidenti a Londra lo sapeva già,sarebbe andata a finire con la. Adesso, adal divorzio dall’Europa, l’hanno capito pure gliche non ne valeva la pena. Nessuno, nemmeno il leader di Reform UK, Nigel Farage, fautore insieme a Boris Johnson di quella campagna referendaria che spezzo’ in due il Paese, ha poi tanta voglia di festeggiare unversario che a detta di tutti (sondaggisti, opinionisti e analisti) delinea un quadro sconfortante del Regno Unito dopo l’uscita dalla Comunità Europea. Tanto per ricordare un attimo: il 31 gennaio del 2020 la Gran Bretagna taglia il cordone ombelicale che l’ha tenuta legata per 47al Comunità, ma rimarrà per ulteriori 11 mesi sia nel mercato libero che nell’Unione doganale per dare la possibilità alle due parti di assestarsi, creando un accordo tanto speciale, quanto pasticciato e confuso, con l’Irlanda del Nord.