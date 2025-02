Ilrestodelcarlino.it - Cinema e regime, 6mila alla mostra a Predappio

Il percorso espositivo allestito lo scorso anno apresso la Casa natale di Benito Mussolini si riconferma come una mèta culturale d’interesse per il pubblico, confluito numeroso nelle sale del museo di via Varano Costa Nuova, in poco meno di 10 mesi. Infatti, a visitare la‘Ilitaliano e il. Dcanzone dell’amore a Salò’ sono state ben 5.972 persone paganti, che hanno percorso le sale dal 23 marzo 2024 al 6 gennaio 2025. Il sindaco Roberto Canali e la nuova assessoracultura Veronica Bevacqua (col vicesindaco Luca Lambruschi, responsabile della cultura fino a giugno scorso) esprimono la soddisfazione degli organizzatori: "Si tratta di un dato che tiene il passo con il trend positivo già registrato nel 2023, con la‘Quandospiccò il volo’, che raggiunse un risultato simile in termini di ingressi".