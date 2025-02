Romadailynews.it - Cina: turisti stranieri si godono un tour di Pechino durante la Festa di primavera

Maxime (primo da sinistra) e Liza,dalla Svizzera, mostrano un souvenir che hanno acquistato alla fiera del tempio per ladinel parco Ditan a, capitale della, il 29 gennaio 2025. Mentre i cinesi celebrano ladi, o il Capodanno cinese, quest’anno si e’ unito a loro un maggior numero di, che sono venuti a vivere la cultura cinese dopo l’attuazione di una nuova politica di transito senza visto. Laha continuato ad allentare le sue politiche sui visti nel 2024 per promuovere l’apertura e gli scambi tra le persone, consentendo a un numero maggiore di viaggiatori e uomini d’affaridi visitare il Paese senza visto. La sua misura piu’ recente e’ stata l’estensione della politica di transito senza visto, che ha permesso ai viaggiatoriidonei di soggiornare nel Paese per 240 ore senza visto.