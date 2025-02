Romadailynews.it - Cina: sempre piu’ persone guidano NEV per le riunioni familiari della Festa di primavera

Leggi su Romadailynews.it

cinesi scelgono di tornare a casa per lediguidando veicoli a nuova energia (NEV), grazie a migliori servizi di ricarica e assicurazione, secondo gli esperti. Hua Lei, funzionario del ministero dei Trasporti, ha dichiarato che i NEV stanno entrando a far parte dell’esododi, lagrande migrazione umana annuale al mondo, in numerielevati. Osservando che i NEV hanno rappresentato il 15,9% dei viaggi su strada durante la vacanzaGiornata nazionale nell’ottobre dello scorso anno, gli esperti prevedono un ulteriore aumentoloro quota durante l’esodo di 40 giornidi, o chunyun, che e’ ufficialmente iniziato il 14 gennaio. Per rispondere alla crescente domanda di ricarica per i NEV, il Paese ha accelerato la costruzione di infrastrutture di ricarica.