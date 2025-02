Oasport.it - Ciclocross oggi in tv, Mondiali 2025: orari 1° febbraio, programma, streaming, italiani in gara

Leggi su Oasport.it

Entra nel vivo l’appuntamento clou della stagione 2024/25 del, idi Lievin in Francia. La seconda giornata propone unmolto ricco che terrà vivo l’interesse degli appassionati dalla tarda mattinata fino al pomeriggio inoltrato. Si assegnano infatti ben tre titoli: la categoria donne junior , la categoria Uomini Under 23 e, in chiusura di giornata, la categoria donne elité, gare che faranno da prologo alla giornata conclusiva di domani.L’Italia, che ha inaugurato la competizione conquistando una splendida medaglia d’argento nel Team Relay, affida le sue speranze ad Elisa Ferri e Giorgia Pelizzotti nella Juniores femminile mentre per gli Uomini Under 23 saranno inSamuele Scappini e Stefano Viezzi. Tre le rappresentati che difenderanno il tricolore nell’elité femminile: Carlotta Borrello, Sara Casasola ed Eva Lechner.