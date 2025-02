Oasport.it - Ciclocross, Lise Revol campionessa del mondo juniores a Liévin, Pellizotti 9a

si laureadel: la francese vince la prova dedicata alle under 18 ai Mondiali didi. Rassegna mondiale che quindi comincia alla grandissima per i colori francesi: la talentuosa classe 2008 transalpina si è imposta per dispersione al termine di una gara che ha sempre controllato e l’ha sempre vista davanti.L’unica a rimanere sulle sue code è la ceca Barbora Bukovska che giunge in seconda posizione a un distacco di 11 secondi e si prende la medaglia d’argento: a fare la differenza nei confronti diè stata l’apertura e la chiusura della gara, laddove la francese ha fatto la differenza e ha scavato il suo distacco.Medaglia di bronzo che va invece alla canadese Raffaelle Carrier che accusa un distacco di ben 1’43”: colei che ha appena vinto la Coppa deloggi ha limitato i danni in una giornata in cui c’era semplicemente un’atleta più forte rispetto a tutta la concorrenza.