Ciclocross, Fem van Empel doma Brand e vince i Mondiali. Casasola sesta

Fem vanha vinto la gara elite deidi, imponendosi nel fango di Lievin (Francia) al termine di un palpitante duello con Lucinda. Si tratta del terzo sigillo iridato consecutivo per la 22enne l’olandese, che oggi ha dovuto sudare parecchio per battere l’esperta connazionale e conquistare l’undicesimo successo stagionale (tra cui quattro in Coppa del Mondo e quello agli Europei nel mese di novembre).La portacolori della Team Visma Lease a Bike, che nella passata annata agonistica aveva partecipato anche a Giro d’Italia e Tour de France, ha mostrato ancora tutto il suo talento, soprattutto in un intenso corpo a corpo con la 35enne, grande veterana del circuito che inseguiva la seconda maglia iridata della carriera dopo quella indossata nel 2021. Il testa a testa si è risolto nel finale, quando la progressione della favorita della vigilia ha chiuso i conti.