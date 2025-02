Sport.quotidiano.net - Ciclismo. In Francia i mondiali di ciclocross. Eva Lechner in maglia azzurra

Leggi su Sport.quotidiano.net

Hanno preso il via ieri a Lievin () idicon la prova del Team Relay che ha visto l’Italia dei giovani salire sul secondo gradino del podio mentre oggi alle 13 sarà il turno delle donne Elite che vedranno protagonista la pluritricolore dell’Ale Cycling Team Modena, Eva, che dopo le prove di Coppa del Mondo in Belgio ed Olanda vestirà lacome premio alla carriera.si è preparata come sempre per onorare la gara ovviamente avendo come aspirazione di terminare a pieni giri su di un percorso impegnativo per la pioggia. La gara iridata prenderà il via alle 13 e sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2. Dal fango dellaal sole estivo dell’Australia dove si corre oggi la Cadel Evans Women a Melbourne con al via una pimpante Rachele Barbieri che ha colto un terzo e quinto posto nei giorni scorsi e nella kermesse di mercoledì scorso ha chiuso 12^ confermando di essere in buona forma.