Ci voleva Garcia (e l'esonero di Tedesco) per far tornare Courtois a giocare col Belgio

L’Equipe si spiega così la forza e il successo del Real Madrid nelle ultime stagioni: “una potenza di fuoco invidiabile e Thibautcome pompiere in servizio per spegnere le fiamme avversarie“. Anche in questa stagione un po’ altalenante (nonostante il primo posto in Liga) la regola è confermata. Soprattutto per quanto riguarda, “forse anche più del solito“.parata dopo parata sta riconquistando ancora ilAlla difesa del Real Madrid mancano quasi tutti i difensori titolari. Eppure “il portiere belga è ancora in prima linea come sempre. Dalla sua prima stagione al Real (2018-2019), non aveva mai subito così tanti gol (1,04 gol/partita secondo Opta). Questo difetto è particolarmente evidente in Champions League, dove il Real è la seconda delle trentasei squadre ad aver subito il maggior numero di tiri (150) e di tiri in porta (50).