Ci nasconde un segreto su Javier Helena cose choc al Grande Fratello | soldi e famiglie di mezzo

Leggi su Caffeinamagazine.it

Adesso potrebbe mettersi male peral. Un suoè stato rivelato da persone informate e ad essere messo innella questione è anche, con il quale si sta comportando in maniera ambivalente. Prima sembravano andare molto d’accordo, poi si erano allontanati e ora lei ha mostrato nuovamente un certo interesse, parlando anche in codice per provare a non farsi capire del tutto.Nelle ultime ore l’influencer Deianira Marzano è venuta a sapere chenon avrebbe raccontato tutta la verità, in particolare avrebbe fatto qualcosa che riguarda anchequando era all’esterno del. Prima di rientrare nella casa più spiata d’Italia, avrebbe fatto degli accordi particolari.Leggi anche: “va fuori.”., fine dei giochi.