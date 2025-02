Lanazione.it - Chieti al capolinea, La T Gema non gioca

Il settore agonistico Fip ha comunicato che la partita frae La T TecnicaMontecatini non si giocherà. La mancata disputa della gara originariamente in programma domani pomeriggio alle 18 al PalaTricalle dipuò voler dire una cosa sola: la compagine abruzzese getta la spugna e si ritira dal campionato. A sancirlo sarà un comunicato del giudice sportivo che arriverà martedì 4 febbraio, termine ultimo per il pagamento di una rata federale che doveva essere versata entro oggi, pena l’esclusione dal campionato. Un impegno a cui evidentemente la società teatina non è in grado di ottemperare: da qui la cancellazione delBasket 1974 dalla terza serie cestistica nazionale, una decisione inevitabile di cui l’annullamento del match contro i leoni termali costituisce soltanto l’anticamera.