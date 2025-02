Ilfattoquotidiano.it - Chiede di portare a casa gli avanzi confezionati ma le vengono dati quelli di qualcun altro. “Avrei contattato subito il ristorante per il rimborso”: la storia virale su TikTok

Ha chiesto a una cameriera della Cheesecake Factory (celebre azienda di ristorazione negli Stati Uniti) di mettere glidel proprio cibo in alcune scatole da asporto, ma quando è rinta si è accorta di aver portato viadi. Lo ha raccontato una cliente del locale, Brandy Huff, in un breve video pubblicato sul proprio profilo Tik Tok. “Quando la cameriera prende il tuo ordine per impacchettarlo e portarlo ae non ti restituisce il tuo, ma quello di”, ha esordito Huff sorridendo ironicamente e mostrando tre piccole box con il cibo già parzialmente consumato.Nella didascalia a corredo del filmato, poi, ha riassunto l’intera situazione: “Io e mio marito siamo analla Cheesecake Factory per la cena di compleanno stasera. La cameriera ha domandato se volessimovia il cibo e abbiamo acconsentito, ma non ce l’ha ridato.