Chiara Ferragni e Fedez hanno creato un mondo orrendo

L’impero dei Ferragnez non è caduto quando si sono separati. Non cadrà nemmeno adesso che sappiamo che è stato tutto un bluff. Finirà quando il fenomeno Ferragnez non esisterà più. Ma, affinché non esista più, bisogna parlarne ancora, perché è troppo semplicistica, ingenua e superficiale la convinzione che basti non parlare di certe cose perché non esistano più.Ha senso pensare di estirpare un albero strappandogli via le foglie? Non ne ha. Ha senso non parlare dei Ferragnez per abbattere un fenomeno di cui siamo, spesso inconsapevolmente, vittime? No. Ecco la parole che cambia il senso del discorso e gli dà un significato più profondo, radicato e universale: fenomeno. Non stiamo parlando di una coppia che si è separata, non stiamo parlando di una imprenditrice indagata per truffa aggravata né di un cantante indagato per rissa, ma di un fenomeno che ha cambiato irrimediabilmente la nostra società.