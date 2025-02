Metropolitanmagazine.it - Chi sono gli ex di Thais Wiggers, da Mammucari a Baccaglini: “Sono stata sfortunata”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Quando era velina,ha conosciuto Teo. Tra loro è nata una storia d’amore durata circa tre anni e coronata con la nascita della figlia Julia nel 2008. A solo un anno dall’arrivo della bambina, la relazione tra i due si è interrotta bruscamente. La modella è tornata in Brasile con la figlia che il conduttore non ha potuto vedere per tre anni.“Non è un rapporto buono, ma da genitori, perché altrimenti se fosse buono saremmo ancora insieme”, aveva raccontato qualche tempo dopo. L’uomo sarebbe andato in terapia per cinque anni dopo la fine della storia con. Recentemente è stato al centro del gossip un post dell’ex velina pubblicato subito dopo la puntata di “Belve” in cuiha abbandonato il programma con una reazione un po’ sopra le righe.Silasciati nel 2009 e dall’anno successivo, il 2010, fino al 2018,legata invece a Paul