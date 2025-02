Cultweb.it - Chi era il vero Robinson Crusoe? La sua storia ispirò il celebre romanzo di Defoe

Il primo febbraio 1709, Alexander Selkirk fu finalmente salvato dopo aver trascorso oltre quattro anni in completa solitudine su un’isola del Pacifico. Scozzese di origine, Selkirk si unì a una spedizione di corsari inglesi e, a causa di un litigio con il capitano della sua nave, Cinque Ports, venne abbandonato sull’isola di Más a Tierra. La sua incredibiledi sopravvivenza, segnata da ingegno e resistenza, divenne la probabile fonte d’ispirazione per “” di Daniel.Statua di Alexander Selkirk (fonte: Wikipedia)Selkirk nacque nel 1676 a Lower Largo, in Scozia, e si distinse fin da giovane per il suo carattere ribelle. Nel 1703 si imbarcò in una spedizione diretta nel Pacifico per combattere gli spagnoli durante la Guerra di Successione Spagnola. Servì come maestro di vela sulla Cinque Ports, nave comandata da Thomas Stradling.