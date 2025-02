Metropolitanmagazine.it - Chi è Salvatore Sinagra, il trentenne aggredito a Lanzarote

Ha 30 anni, il ragazzo di Favignanae finito in fin di vita. Gestiva un bar alle Canarie, precisamente a, ma aveva già deciso di fare ritorno in Sicilia. L’aggressione è avvenuta in un bar: ancora non si sa nulla degli aggressori, ma pare che il locale abbia un impianto di videosoveglianza, come riportato da La Stampa.30ennealle Canarie, in fin di vitaSecondo le ricostruzioni degli amici,era uscito a fumare una sigaretta. Qui qualcuno l’hae picchiato, probabilmente con una spranga o un tirapugni. Da qui la corsa a Las Palmas e l’intervento chirurgico alla testa per ridurre l’ematoma. Secondo i medici, racconta il padre Andrea, non ci sarebbero conseguenze permanenti dopo il delicato intervento alla testa.