Chi affronterà Jacobs al World Indoor Tour di Boston | sfida stellare con Lyles ma non solo

Marcellsi appresta a fare il proprio debutto stagionale: dopo aver accarezzato il podio sui 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024 in seguito alla memorabile apoteosi dorata dei Giochi di Tokyo 2020, il Messia del movimento tricolore aprirà la nuova annata agonistica nella giornata di domenica 2 febbraio, quando a(USA) correrà i 60 metri in occasione della terza tappa del, il massimo circuito internazionale itinerante al coperto.Il velocista lombardo si presenterà all’appuntamento per rompere il ghiaccio ed entrare nel vivo di un’annata agonistica che in sala proporrà gli Europei (a cui ha dichiarato di puntare) e i Mondiali e che all’aperto culminerà con la rassegna iridata a Tokyo. L’azzurro dovrà verificare la propria condizione fisica dopo il duro lavoro invernale e fare un punto della situazione, con l’obiettivo di ottenere un buon risultato in un contesto altamente competitivo e con degli avversari di lusso.