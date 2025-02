Ilrestodelcarlino.it - Chemco, big match col Fiorenzuola

Big-per laPuianello (26) che, nella seconda giornata di ritorno, ospita(26): l’incontro verrà disputato alle 18.30 a Puianello e non al palaBigi come programmato in un primo momento, visto l’anticipo della Unahotels contro Cremona. Le gialloblù avranno dunque un bel banco di prova in ottica qualificazione alle fasi nazionali e, in tal senso, dovranno cercare di vincere ribaltando la differenza canestri (all’andata vinsero le piacentine per 48-45). A mettere in guardia le castellesi, ci pensa l’ex dell’incontro, Angela Dettori (nella foto a destra): "Ci aspetta una gara molto impegnativa, abbiamo voglia di riscattarci e per questo sarà fondamentale mettere in campo l’energia giusta di squadra cercando di sfruttare al meglio i nostri punti di forza". L’altra compagine reggiana, l’Aluart Scandiano (12) invece scende in campo alle 20.