Dilei.it - Che fine ha fatto Ana Laura Ribas, oggi lontana dai riflettori

Leggi su Dilei.it

Ana, volto storico della tv italiana, è riapparsa dopo anni di silenzio in un’intervista a Verissimo. Dopo un passato trae prime serate, ha deciso di sganciarsi dal circo mediatico e riprendersi la sua vita. A quasi 59 anni, si è raccontata senza filtri la sua nuova quotidianità, il legame con Marco Uzzo, di 17 anni più giovane, e il duello con il cancro alle ovaie che ha messo a dura prova corpo e mente.Gli esordi in Brasile e l’arrivo in ItaliaNata a Curitiba, in Brasile, il 13 marzo 1966, Anasi affaccia al mondo dello spettacolo giovanissima, iniziando a 15 anni con una serie di pubblicità che la rendono un volto familiare nel suo paese d’origine. Ma l’Italia la chiama e nel 1989 la vediamo con il sorriso smagliante accanto a Mike Bongiorno come ragazza “Bingo” di Telemike.