Che cos’è la Candelora la festa che celebra anche la fine dell’inverno?

Laè unache mescola tradizione religiosa e credenze popolari.ta il 2 febbraio, affonda le sue radici nel IV secolo con la presentazione di Gesù al Tempio, ma halegami con antichi riti pagani di purificazione. Simboleggia il passaggio dall’inverno alla primavera e, secondo alcuni proverbi, il meteo di questa giornata svela se il freddo sta per finire. Inoltre, è considerata la “della luce”, con la benedizione delle candele che rappresentano Cristo come guida per l’umanità.donna che tiene una candela (fonte: Unsplash)Lazione cristiana dellaprende origine dalla tradizione ebraica: secondo la legge mosaica, una madre che aveva partorito un figlio maschio doveva recarsi al Tempio dopo 40 giorni per la purificazione. Maria, dunque, si presentò al Tempio di Gerusalemme con Gesù neonato, dove il vecchio Simeone lo accolse chiamandolo “luce per illuminare le genti”.