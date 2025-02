Ilrestodelcarlino.it - Chance per Maggio. Sono già 849 i ticket per il settore granata

La Reggiana questa mattina effettuerà l’ultimo allenamento prima di partire per Bolzano dove domani, alle 15, affronterà il Sudtirol. Viste le squalifiche di Marras e soprattutto di Vergara, mister Viali dovrà cambiare le carte. Possibiledal primo minuto per(foto) autore dello splendido raddoppio col Mantova. Attenzione ai gialli, 6 i giocatori in diffida: Bardi, Sampirisi, Meroni, Reinhart, Gondo e Portanova. Contro la Reggiana potrebbe esordire l’attaccante Gori che ha lasciato l’Avellino (in Irpinia è andato Cagnano) ed è stato ufficializzato dal Sudtirol. Fino a ieri sera erano 849 i tifosi che avevano acquistato il biglietto (Viva). Da registrare il sondaggio per Marco Sala, terzino sinistro del Como, riportato dall’esperto di mercato Di Marzio: operazione in salita se prima non ci saranno almeno due uscite.