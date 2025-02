Ilrestodelcarlino.it - Cesena a Catanzaro con gli uomini contati. Mignani rivoluziona l’undici, in ballo il sorpasso

Bianconeri, oggi, a caccia del quarto risultato utile consecutivo contro ildell’ex Fabio Caserta, che non perde da cinque giornate e che è reduce dal blitz esterno sul campo del Brescia che è costato la panchina a Pierpaolo Bisoli. Emergenza piena in casa, tra squalifiche (Calò e Adamo), virus influenzali (Ceesay) e questioni di mercato (Kargbo è passato ufficialmente ai Blackburn Rovers), misterdovrà fare a meno di quattro elementi. Di sicuro sarà un Cavalluccio inedito quello che si presenterà al Ceravolo. Quasi sicuramente in difesa si rivedrà Pieraccini a completare il trio arretrato con Prestia e Mangraviti davanti a Klinsmann. Ciofi dovrà fare il vice di Adamo con compiti di presidio della fascia destra come quinto di centrocampo. In mediana Bastoni dovrà mettere in campo tutta la sua esperienza al servizio dei due giovani Francesconi e Mendicino, quest’ultimo scelto nel ruolo di playmaker basso al posto di Calò messo fuori per tre turni dal giudice sportivo.