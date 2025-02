Ilrestodelcarlino.it - Cento partite col Romagna. Onofri realizza un sogno

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’elenco dei giocatori ‘centenari’ delRfc si allunga ancora andando ad aggiungere il nome di Alberto, che domenica con il Napoli ha giocato la sua centesima partita con la maglia dei Galletti, impegnati nel campionato di rugby di serie A. Un traguardo particolarmente agognato per il mediano cesenate, considerando il lungo infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la scorsa stagione e la beffa della mancata partita con il Villa Pamphili di due domeniche fa che lo ha costretto a rimandare l’appuntamento: "Tra le interruzioni dovute al Covid e l’infortunio dell’anno scorso – ha sorriso –, ci è voluto più tempo del previsto per cui sono molto felice di esserci finalmente arrivato"., classe 1996, indossa la maglia deldal 2016 ed è quindi uno dei veterani del gruppo: "Dopo il percorso con le giovanili, concluso con la bellissima esperienza fatta con il Cesena nelle fasi finali del campionato Under 18, avevo deciso di smettere di giocare, dato che avevo iniziato l’università.