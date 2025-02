Laverita.info - Cenci, frappe, bugie, lattughe e cioffi. A Carnevale ogni... chiacchiera vale

Leggi su Laverita.info

Lo stesso dolce viene chiamato in maniera diversa nelle varie Regioni d’Italia. Per Iginio Massari sono «il simbolo» del periodo pre pasquale. Derivano dalla frictilia, la frittella preparata dalle matrone romane per i Saturnali.