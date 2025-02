Lanazione.it - Cena solidale: in 350 a tavola. Raccolta fondi e idee anti-crisi

Leggi su Lanazione.it

Lo spirito degli operai di Beko è indistruttibile. E così, mentre la vertenza continua, loro hanno trascorso ladi ieri sera, al Circolo Arci di Sovicille, intonando ce rivendicazioni, senza darsi per vinti, perché "la gente come noi non molla mai". Oltre 350 persone fra operai, familiari, sindaci e politici hanno partecipato all’evento di solidarietà. Sedute a tavolino tante facce stanche, molte ancora provate dalla trasferta di giovedì a Roma, ma ancora più agguerrite. Mesi di dura lotta infatti non hanno tolto la speranza negli occhi dagli operai della Beko nè spento la tenacia delle loro voci. Non a caso, ‘Non mollare mai’ è stato lo slogan scelto per la, cui erano presenti anche associazioni e istituzioni di tutto il territorio, unite nella ricerca di una soluzione.