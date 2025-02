Superguidatv.it - C’è posta per te stasera su Canale 5, ospiti ed anticipazioni della quarta puntata di sabato 1 febbraio 2025

C’èper te, il people show campione d’ascolti delsera torna in prima serata con una nuova imperdibile. Scopriamo tutte lee gli“regalo”terzadi.C’èper Tedalle ore 21.27 torna l’appuntamento condi C’èper te, il people show presentato da Maria De Filippi in prima serata su5. Il programma televisivo si conferma uno dei più amati e seguiti dal pubblico italiano registrando, di settimana in settimana, un record d’ascolti. Ladisi preannuncia ancora una volta imperdibile con tante nuove storie di persone comuni pronte a coinvolgere, far riflettere e divertire i telespettatori. Come sempre a narrare le vicende con delicatezza, rispetto e amorevolezza ritroviamo la conduttrice e ideatrice del format Maria De Filippi, sempre capace di instaurare un’empatia unica con i protagonisti e con il pubblico.