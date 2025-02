Sport.quotidiano.net - C’è il San Vendemiano. Rimadesio spera di arrestare l’emorragia di sconfitte

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sarà un febbraio molto intenso per lache nel mese più corto dell’anno scenderà in campo sette volte di cui tre al mercoledì complici due turni infrasettimanali e il recupero con Imola. Si comincia oggi alle 20.30 al PalaFitLine contro San, l’ultima squadra battuta dai bluarancio lo scorso 15 dicembre. Poi sono arrivate settedi fila che hanno relegato lain zona playout. Da qui l’esigenza di rompere il sortilegio magari già a partire da stasera quando coach Gallazzi recupererà Alessandro Cipolla (foto) che ha smaltito il trauma alla caviglia. Qualche dubbio resta su Albique che nel caso scenderà in campo con una maschera a protezione della frattura al setto nasale. Ro.San.