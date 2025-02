Lanazione.it - Cavalieri, prova del nove. Con Paese vietato fallire

"Ci aspetta una gara impegnativa, ma la vittoria contro Capitolina conferma che limitando gli errori e concentrandoci sulla gestione dei momenti-chave della gara possiamo essere competitivi". Già nelle ore immediatamente successive al 30-22 imposto sabato scorso al sodalizio laziale, coach Alberto Chiesa volgeva lo sguardo alla sfida che andrà in scena allo stadio "Visentin" di, con inizio fissato alle 14,30 odierne. Perché a questo punto, RugbyUnion rappresenterà ladel: capitan Puglia e compagni sembrano aver fatto un passo avanti significativo sotto il profilo del cinismo e soprattutto della "lettura" dei vari momenti di gioco, per un tallone d’Achille che in un raggruppamento estremamente equilibrato e di alto livello come il girone 1 ha già portato a veder sfumare alcune vittorie che sembravano ormai acquisite e che si sono invece tramutate in sconfitte sul filo di lana (contro Avezzano e Petrarca "B" in primis).