Dayitalianews.com - Catania, Sinistra Italiana: Trantino revochi la nomina dell’assessore Giuseppe Musumeci”

In una nota, firmata da Pierpaolo Montalto, segretario RegionaleSicilia,Giolì Vindigni, segretario Provinciale SIe Marcello Failla, segretario di SI, chiedono al sindaco Enricodi revocare ladel neo assessore.Nella nota, si dice che “Il Sindacoha dichiarato di non sapere che il neo assessoreto alcuni giorni fa, è rinviato a giudizio per corruzione elettorale. A noi sembra davvero una risposta surreale, tuttavia, ora che certamente ne è informato, deve agire di conseguenza: revoca immediata!”E ancora: “Il Sindaco, come lui stesso ha dichiarato, a un sito d’informazione locale, non era a conoscenza che il neoassessore è coimputato di Sammartino nel medesimo processo, per corruzione elettorale”.