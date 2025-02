Dayitalianews.com - Catania, incidente mortale alla zona industriale: perde la vita un 58enne

Unsi è verificato questa mattina, 1 febbraio, intorno alle 6,di, in via Angelo Aiello. L’ha coinvolto due veicoli che pare si siano scontrati frontalmente; in seguito allo scontro, il conducente di una Smart, è finito in una scarpata,ndo la. Inutili i soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo. Dalle prime informazioni, ci sarebbero anche due feriti che viaggiavano sull’altro veicolo coinvolto e che sarebbero stati trasportati all’ospedale S. Marco.Sul posto sono intervenuti, oltre al 118, anche gli agenti della polizia locale che hanno eseguito i rilievi del caso per stabilire la dinamica dell’. La vittima aveva 58 anni. Foto di repertorioL'articololaunproviene da Dayitalianews.