Dayitalianews.com - Catania, addio a Carmelo Costa, storico promoter musicale

Leggi su Dayitalianews.com

E’ scomparso, dopo alcuni giorni di agonia, il manager. Il 72ennecatanese, da decenni, noto organizzatore di concerti in Sicilia, si trovava a Messina per lavoro, dove ha avuto un grave malore.è stato soccorso da alcuni amici ed è stato ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico; ieri (31 gennaio), il tragico epilogo e la scomparsa. Il, nel corso dei 50 anni di carriera, aveva organizzato migliaia di spettacoli, dal 1976 a oggi, in tutte le città siciliane. Numerosi, i messaggi di cordoglio alla famiglia, sui social.L'articoloproviene da Dayitalianews.