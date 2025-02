Ilfattoquotidiano.it - Caso Orlandi, “Nessun legame con Mirella Gregori, lei andò via con qualcuno che conosceva”: parla l’amica Rossana in commissione

Ladi inchiesta che indaga sulle sparizioni di Emanuelaha convocato e ascoltatoSommei, un’amica di quest’ultima. La Sommei faceva parte della comitiva di Centocelle died era anche compagna di classe della ragazza di via Nomentana scomparsa il 7 maggio del 1983.quel pomeriggio si chiuse per sempre la porta di casa alle spalle, dopo che un suo amico, tale Alessandro, la invitò al citofono a raggiungerla a Porta Pia, a pochi passi da casa. O almeno questo è ciò che la 15enne disse alla madre prima di svanire nel nulla per oltre 41 anni. Tutto ciò che sappiamo, grazie alle testimonianze raccolte negli anni, è che prima di raggiungere Porta Pia fece sosta per circa 15 minuti al bar della sua amica Sonia de Vito, sotto casa, che è stata l’ultima persona ad averla vista.