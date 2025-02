Quotidiano.net - Caso Almasri, Mulè (Forza Italia): “La procura ha scelto la strada più divisiva”

Roma, 1 febbraio 2025 – “Lecito o non lecito procedere nei confronti di una premier, due ministri e un sottosegretario non è affatto il nocciolo del problema”. Giorgio, vicepresidente della Camera dei Deputati,, lo ripete perché, spiega, per lui è un punto dirimente. GIORGIO MULE', VICEPRESIDENTE DELLA CAMERA, come giudica, dunque, l’azione delladi Roma suldopo l’esposto dell’avvocato Li Gotti? “La premessa è che fin dalle sue prime mosse la vicendaè uscita binari di reale collaborazione tra poteri dello Stato, che dovrebbe essere la precondizione in situazioni del genere”. ??????E alla premessa cosa segue? “Il fatto checapitolina, che aveva più strade di quelle portano a Roma per procedere, abbia a mio avviso deliberatamentequella più dirompente, attribuendo una condotta rilevante e massimamente offensiva ai membri del governo”.