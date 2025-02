Lapresse.it - Caso Almasri, Meloni: “Sostegno italiani solido”. Era martedì al Colle dopo atto Procura

Leggi su Lapresse.it

Il sondaggio che pubblica è incentrato sulla crescita di FdI, e nel messaggio che lo accompagna non viene menzionato ilche sta infiammando il dibattito politico e il rapporto con la magistratura, eppure è difficile non leggere nelle parole utilizzate via social da Giorgiaun riferimento a quanto sta accadendo in questi giorni. La premier, infatti, sottolinea che “nonostante gli attacchi gratuiti quotidiani e i tentativi di destabilizzare il governo, ildeglirimane”. Il riferimento è al gradimento nei confronti di Fratelli d’Italia, che secondo una rilevazione di Supermedia Youtrend è al 30,1%, +0,5 rispetto al 16 gennaio.Dato che la presidente del Consiglio, pur ricordando di non guardare spesso i sondaggi “perché penso che il miglior modo per ottenere fiducia sia lavorare ogni giorno con serietà e determinazione”, ammette che “è difficile non notare” e che “significa una cosa sola: che il lavoro che stiamo facendo per difendere l’interesse nazionale, creare opportunità per le nostre imprese e rafforzare la nostra Nazione è quello giusto”.