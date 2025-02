Cityrumors.it - Caso Almasri, Lo Voi rischia il trasferimento da Roma: il CSM indaga

Leggi su Cityrumors.it

Una nuova importante evoluzione nel, con il Consiglio Superiore della Magistratura che sta valutando ildi Lo VoiIlsta tenendo con il fiato sospeso tutto il popolo italiano, dalle accuse nei confronti della Presidente del Consiglio Giorgi Meloni a quelle per i ministri Nordio e Piantedosi. Accuse che, secondo la premier, non troverebbero fondamento nella realtà, motivo per cui negli scorsi giorni ha deciso di passare al contrattacco., Lo Voiilda: il CSM(Ansa Foto) – Cityrumors.itDopo essersi affidata prima a una reazione social, poi alla legale e amica Giulia Bongiorno, la Meloni ha dato il via alle sue operazioni di isolamento di Francesco Lo Voi. Il procuratore diè stato messo nel mirino della maggioranza, la quale è arrivata a contestargli l’uso di volti di Stato per i suoi viaggi.