Casa Sanremo compie 18 anni

quest’anno diventa maggiorenne ed apre le sue porte alla città per 15 giorni dal primo al 15 febbraiodiventa maggiorenne – Un compleanno che ricorda i risultati raggiunti con passione e dedizione, tra innovazione lungimirante e una tradizione consolidata. Per celebrare questo importanteversario,apre le sue porte alla Città diper ben 15 giorni, dal 1° al 15 febbraio, con 2 settimane di eventi, focus, format, appuntamenti speciali, ospiti internazionali e grandi partnership.Il title sponsor del 2025 è .BAZR, il social commerce che sta rivoluzionando lo shopping online, combinando live streaming e influencer marketing in un’unica app. Una soluzione innovativa che connette creator, brand e utenti in modo unico. Questa partnership rappresenta una scelta di marketing strategica, perfettamente in linea con il concept dell’edizione 2025.