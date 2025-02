Ilgiorno.it - Casa di riposo, Roarselli neo presidente

Leggi su Ilgiorno.it

È Roberta(nella foto) la nuovadella Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno. Il suo nome era già nell’aria da giorni e giovedì pomeriggio è stata formalmente eletta in seno al nuovo Consiglio di amministrazione che si è riunito per la prima volta dopo la complessa fase di scelta. Infatti, secondo lo statuto, dopo l’avviso pubblico per la ricerca delle personalità idonee a ricoprire l’incarico, il sindaco Francesco Passerini aveva nominato, appunto, oltre a Giuseppe Stringhini e Emanuela Bonvini che si sono aggiunti ai due esponenti scelti dalla Fondazione Comunitaria e dall’associazione “Il Samaritano“, Giuseppe Mori e Piero Giovannetti. Questi cinque componenti hanno a loro volta designato due nomi pescati da una rosa di quattro preventivamente scelti dal primo cittadino (Vittorio Lombardi e Agostino Cordoni).