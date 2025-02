Sport.quotidiano.net - Carpi, la reazione è tardiva. Gara opaca e ko ad Ascoli

1 (4-3-3): Raffaelli; Alagna, Menna, Curado, Adjapong (43’st Maurizii); Varone, Bando (25’st Maiga Silvestri), Carpani (35’st Tremolada); Silipo (35’st Gagliardi), Corazza (43’st Ciabuschi), Marsura. A disp. Livieri, Zagaglia, Piermarini, Toma, Cozzoli, Bertini, Tirelli. All. Cudini(4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Panelli, Verza (1’st Rigo); Casarini (8’st Sall), Contiliano, Figoli (35’st Stanzani); Puletto (17’st Campagna); Cortesi, Gerbi (17’st Saporetti). A disp. Theiner, Lorenzi, Calanca, Visani, Amayah. All. Serpini Arbitro: Rispoli di Locri Reti: 19’ Varone, 4’st Carpani, 42’st (rig.) Cortesi Note: paganti 1862, abbonati 2473, incasso di 26440,92 euro. Ammoniti Verza, Carpani, Bando, Curado, Menna. Angoli 7-1. Recupero 1’pt e 4’st. Diventa difficile portare via punti dase ti svegli solo a 3’ dalla fine, quando sei sotto 2-0.