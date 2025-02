Ilrestodelcarlino.it - Carnevale di Cento 2025: date, biglietti e ospiti

, 1 febbraio– “Abbiamo appeno tolto i veli suld’Europa e sarà un’altra edizione clamorosa, proseguendo il successo”. E’ così che Riccardo Manservisi in Salone Credem ha aperto la conferenza della kermesse, come sempre energica, spumeggiante e dal grande ritmo davanti al pubblico formato da autorità, associazioni e carristi. “Per 5 week endsarà il centro del mondo – prosegue – ilsi apre il 16 febbraio con Dargen D’Amico che farà uno spettacolo esplosivo poi il 23 febbraio Mr.Rain, due grandi protagonisti degli ultimi Sanremo”. Tanti gli eventi in programma per untutto da vivere che vedrà ancora una volta il secondo palco in piazza e, al fianco, sponsor importanti trai quali l’annunciato avvicinamento di Ferrero. “Tra le novità, la navetta dalle stazioni per la quale stiamo ricevendo tantissime richieste – prosegue – gli abbonamenti on line sold out acquistati fino a Trieste.