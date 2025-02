Ilrestodelcarlino.it - ’Carmen’, l’icona fra Bizet e flamenco. Il ritorno con la compagnia di Gades

C’è tanta storia nellache laAntonio(oggi diretta da Stella Arauzo) presenterà domani alle 17.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni: la storia di un’opera che è divenuta iconica, fuoco d’amore e di gelosia; la storia di una musica, il, che sembra incarnare tutta la passione di una terra assolata; la storia di un coreografo, Antonio, scomparso poco più di vent’anni fa, che ne è stato interprete profondo e sincero, creatore di uno stile universale. Ispirato all’opera di Prosper Merimée, questo spettacolo venne creato nel 1983 dainsieme al regista Carlos Saura che nello stesso anno firmò anche il film ’Carmen Story’, candidato all’Oscar. Per Antonioera il terzo balletto narrativo, dopo ’Don Juan’ e ’Bodas de Sangre’: "Merimée ha portato Carmen in Francia – disse –, ma noi l’abbiamo riportata in Spagna".