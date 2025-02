Ilgiorno.it - Caravate, carabiniere interviene su un incidente e viene investito da un’auto: è in gravi condizioni

Leggi su Ilgiorno.it

(Varese), 1 febbraio – Era impegnato nei rilievi di unquando è statoin pieno da una macchina. La vittima è unche questa notte, sabato 1 febbraio, intorno alle 5, era intervenuto insieme al collega di pattuglia, come lui della stazione di Cuvio, sulla provinciale 1 a. La pattuglia si era fermata all’altezza del cementificio Colacem per soccorrere il conducente diche avevaun cinghiale. Il militare era impegnato a rimuovere la carcassa dell’animale finita al centro della carreggiata, quando una macchina che stava soppraggiungendo in quel momento lo hain pieno scaraventandolo sull’asfalto. La dinamica Al volante, una donna che probabilmente a causa della pioggia e della scarsa visibilità non si era accorta della presenza del