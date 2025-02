Lanazione.it - Capodanno cinese. Danze e spettacoli in piazza Dante

Leggi su Lanazione.it

Campi Bisenzio si appresta a celebrare il, un’occasione per promuovere il dialogo e la condivisione fra culture diverse. L’appuntamento è in programma per domani, domenica 2 febbraio, a partire dalle ore 14, in, dove l’associazione Imprenditori Cinesi organizza un grande evento per celebrare la ricorrenza. La giornata si aprirà con una cerimonia inaugurale, seguita dalla suggestiva danza del Drago e del Leone e da una serie diispirati alla tradizione. Alle 16.30, invece, prenderà il via una serie di attività, sempre dedicate alla cultura tradizionale, che daranno la possibilità a tutti i partecipanti di immergersi nelle antiche usanze del paese. Alla manifestazione prenderanno parte tra gli altri anche il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri e la nuova Console della Repubblica Popolare