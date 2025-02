Ilgiornaleditalia.it - Capitalismo grigio e capitalismo verde: gli inganni della green economy e l'uso capitalistico della natura

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il dibattito su'ambiente avviene oggi in forme totalmente ideologica Il dibattito su clima e ambiente è polarizzato nell'antitesi tra capitalisti grigi à la Trump e Musk e capitalisti verdi à la Biden e Gates. I primi dicono, in sostanza, che la crescita non ha alcun impatto su clima e ambien