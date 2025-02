Ilgiorno.it - Caos Star Mobility, la protesta: “Almeno il 50% di corse saltate. Paghi in anticipo? Niente rimborsi”

Noviglio (Milano) – Ladi Emanuela Barenghi, residente a Noviglio e mamma di tre studenti - titolari di 2 abbonamenti annuali ATM MI1-MI5 e abbonamento mensile Trenord - “io viaggio ovunque in Lombardia”, il tutto pagato anticipatamente per 2.350 euro annui per essere serviti esclusivamente dalla lineaZ516 da e per Milano Famagosta. Racconta che da settembre 2024 la situazione, già precaria, è divenuta insostenibile. “Sonoil 50% lee chi paga innon ha diritto al rimborso.in orari di massima affluenza e conseguenti ripercussioni sullesuccessive, sulle quali non sempre è possibile salire per raggiungimento della capienza massima consentita al mezzo - racconta Emanuela Barenghi -. Ogni sera la societàinvia mail agli utenti registrati indicando le “non garantite” per il giorno successivo, dando il prezioso suggerimento “ti consigliamo di pianificare il tuo viaggio tenendo conto di queste variazioni”.