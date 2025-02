Juventusnews24.com - Canzi carica la Juventus Women: «Da adesso ogni punto ha un peso specifico diverso. Contro il Napoli non sarà facile ma…»

di RedazioneNews24lain vista della sfidail: tutte le dichiarazioni del mister bianconeroMisterha parlato alla vigilia della sfida dellail. Le dichiarazioni ai canali ufficiali del club bianconero.DOPO LA SFIDALA LAZIO – «Il calcio è bello perché ti dà subito l’occasione di ripartire, di concentrarti sull’impegno in arrivo. Giovedì è stata una partita non bella, ma ci sono aspetti da salvare. Intanto, la qualificazione, perché era l’obiettivo più importante. E poi ho visto buone cose daldi vista dello spirito, specie alla fine, e dell’impatto che hanno avuto le giocatrici entrate a gara in corso, che si sono portate dietro il resto della squadra. Per il resto, diciamo che è stato un incidente di percorso: non ho visto problemi fisici, altrimenti non saremmo andati così forte proprio alla fine».