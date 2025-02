Pisatoday.it - Candidatura di prestigio per Peccioli: unica amministrazione comunale in corsa per il Flash Art Italia Award

Leggi su Pisatoday.it

Art è una delle riviste di arte contemporanea più importanti a livello internazionale. 58 anni di storia, doppia edizione inno e in inglese e una distribuzione in quasi 90 paesi in tutto il mondo. Per questo ladel Comune diper un’