Campionati italiani di pararchery. Ugo di Toscana show. Pioggia di medaglie

La Ugo di, società fiorentina fondata nel 1965, nella sua partecipazione al 38° Campionato ItalianoFitarco a Novara ha conseguito risultati davvero brillanti. Con i suoi 6 atleti paralimpici la Ugo diha ottenuto ben 6: Michele Bisecchi è il nuovo Campione Italiano nella categoria Visual Impared 2/3 (ipovedenti); Maka Papelishvili e Simona Serani medaglia d’oro a squadre categoria arco olimpico; Daila Dameno, recente medagliata ai giochi Paralimpici di Parigi, ha ottenuto una doppia medaglia d’argento nella categoria W1; la coppia Vincenzo Condrò e Filippo Dolfi sonodi bronzo a squadre nell’arco olimpico. Tutti gli atleti sono seguiti con passione e competenza dagli istruttori qualificati Farolfi e Tozzi. Un bottino mai così ricco per la società del presidente Stefano Mecatti, confermando in questo modo l’attenzione per la disciplina paralimpica che da molti anni contraddistingue l’attività agonistica e di promozione, svolta nell’impianto di Ugnano dedicato al Tiro con l’Arco e completamente accessibile ai tiratori con disabilità.